Патрушев назвал заниженными данные о погибших гражданах в Афганистане

По словам Патрушева, речь идет как минимум о 40 тысячах мирных граждан и десятках тысяч военнослужащих. Он назвал это результатом вмешательства США во внутреннюю политику других государств.

Согнано позиции Патрушева, захват власти талибами в Афганистане произошел из-за некомпетентности и самоуверенности властей США.



Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск, который планируется завершить до 11 сентября. Боевики развернули борьбу с правительственными войсками, одну за другой захватывая афганские провинции. Талибы 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

