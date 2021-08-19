Патрушев назвал заниженными данные о погибших гражданах в Афганистане
Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев считает, что данные по погибшим мирным жителям в Афганистане за минувшие два десятилетия являются скромными и явно заниженными. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».
По словам Патрушева, речь идет как минимум о 40 тысячах мирных граждан и десятках тысяч военнослужащих. Он назвал это результатом вмешательства США во внутреннюю политику других государств.
Согнано позиции Патрушева, захват власти талибами в Афганистане произошел из-за некомпетентности и самоуверенности властей США.
Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск, который планируется завершить до 11 сентября. Боевики развернули борьбу с правительственными войсками, одну за другой захватывая афганские провинции. Талибы 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Патрушев назвал заниженными данные о погибших гражданах в Афганистане
- МиГ-29 потерпел крушение в Астраханской области, пилот погиб
- Земфира заявила, что пандемия уничтожила профессию музыканта
- Эрдоган подтвердил готовность Турции к сотрудничеству с талибами
- Стоимость газа в Европе упала почти на 10% из-за фейков о «Северном потоке-2»
- Движение «Голос» попало в новый реестр организаций-иноагентов Минюста РФ
- Госдеп США: Гани не является политической фигурой в Афганистане после бегства
- Девочка, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, поступила на платное отделение в МГУ
- В Госдуме сравнили попытку поступления 8-летней девочки в МГУ с ранними родами
- МИД РФ назвал инцидент с Навальным «спланированной провокацией»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru