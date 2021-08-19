Патрушев назвал заниженными данные о погибших гражданах в Афганистане

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев считает, что данные по погибшим мирным жителям в Афганистане за минувшие два десятилетия являются скромными и явно заниженными. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

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По словам Патрушева, речь идет как минимум о 40 тысячах мирных граждан и десятках тысяч военнослужащих. Он назвал это результатом вмешательства США во внутреннюю политику других государств.

Согнано позиции Патрушева, захват власти талибами в Афганистане произошел из-за некомпетентности и самоуверенности властей США.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск, который планируется завершить до 11 сентября. Боевики развернули борьбу с правительственными войсками, одну за другой захватывая афганские провинции. Талибы 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Николай Патрушев
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