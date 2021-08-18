Эрдоган подтвердил готовность Турции к сотрудничеству с талибами
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность сотрудничать с запрещенным в РФ движением "Талибан", которое пришло к власти в Афганистане. Об этом сообщает агентство "Анадолу".
"Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, обеспечить благополучие турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства", - передает слова президента СМИ. Европейские власти, а также МИД РФ заявили, что говорить о признании талибов преждевременно.
Боевики 15 августа взяли Кабул без боя, в настоящий момент радикалы контролируют 90% территории страны. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил с себя полномочия и сбежал из страны, чтобы не допустить боев и кровопролития. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.
Во вторник 17 августа глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна готова продолжать диалог с Афганистаном. В Турции, по мнению министра, "положительно воспринимает сообщения талибов", передает ТАСС.
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