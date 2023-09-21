Патрушев: На Украине продавали детей за рубеж с 2014 года
Тайная сеть по продаже детей за границу действовала на Украине с 2014 года, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Его слова приводит РИА Новости.
Патрушев обратил внимание на информацию в украинских СМИ, разоблачивших местную преступную группировку, которая занималась торговлей детьми. Среди подозреваемых в преступлении в том числе руководители крупных клиник.
«Детей из Киева и Харькова тайно переправляли за границу. Украинская прокуратура уже выявила восемь случаев продажи детей», — заявил секретарь Совбеза.
Как отметил Патрушев, по еще 40 случаям ведется проверка.
Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что похищения детей на Украине «поставлены на поток», и страна стала «мировым центром торговли детьми» для Запада, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru