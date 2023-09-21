Патрушев: На Украине продавали детей за рубеж с 2014 года

Патрушев обратил внимание на информацию в украинских СМИ, разоблачивших местную преступную группировку, которая занималась торговлей детьми. Среди подозреваемых в преступлении в том числе руководители крупных клиник.

«Детей из Киева и Харькова тайно переправляли за границу. Украинская прокуратура уже выявила восемь случаев продажи детей», — заявил секретарь Совбеза.

Как отметил Патрушев, по еще 40 случаям ведется проверка.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что похищения детей на Украине «поставлены на поток», и страна стала «мировым центром торговли детьми» для Запада, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

