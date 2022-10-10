«Патриотизм, эмоции, раздолбайство»: Медведев оценил ход частичной мобилизации

Как отметил Медведев, мобилизация в РФ проходит так, как она «может проходить в стране, где ее не было более 80 лет», пишет Ura.ru.

«Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство. Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества», — указал политик.

Медведев добавил, что это и есть «залог нашей безусловной победы», пишет РИА ФАН.

