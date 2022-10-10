«Патриотизм, эмоции, раздолбайство»: Медведев оценил ход частичной мобилизации
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеведущей Надане Фридрихсон прокомментировал ход частичной мобилизации в России. Текст беседы опубликован в Telegram-канале журналистки.
Как отметил Медведев, мобилизация в РФ проходит так, как она «может проходить в стране, где ее не было более 80 лет», пишет Ura.ru.
«Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство. Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества», — указал политик.
Медведев добавил, что это и есть «залог нашей безусловной победы», пишет РИА ФАН.
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