«Патриотизм, эмоции, раздолбайство»: Медведев оценил ход частичной мобилизации

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеведущей Надане Фридрихсон прокомментировал ход частичной мобилизации в России. Текст беседы опубликован в Telegram-канале журналистки.

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Как отметил Медведев, мобилизация в РФ проходит так, как она «может проходить в стране, где ее не было более 80 лет», пишет Ura.ru.

«Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство. Но главное, что страна объединилась для защиты наших людей и Отечества», — указал политик.

Медведев добавил, что это и есть «залог нашей безусловной победы», пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:РоссияМобилизацияДмитрий Медведев
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