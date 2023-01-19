Патриарх Кирилл предупредил о конце мира из-за желания уничтожить Россию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что поражение России в нынешних условиях может привести к губительным последствиям для всего человечества.
Так, после литургии в Богоявленском соборе Москвы по случаю праздника Крещения предстоятель РПЦ указал, что сегодня молитвы обращены к Господу, чтобы он «вразумил безумцев» и помог им понять, что любое желание уничтожить Россию «будет означать конец мира». Патриарх отметил, что на сегодняшний день возникают большие угрозы миру и всему человечеству, потому что у «безумных людей» появилась мысль о том, что они могут победить Россию и переформатировать ее.
Также он подчеркнул, что необходимо молиться о том, чтобы человеческий род обрел новое сознание своей взаимозависимости и хрупкости мира, в котором мы все живем.
Ранее, в ноябре прошлого года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в настоящий момент Россия сталкивается с трудностями и опасностями для ее существования. Он отмечал, что коллективный Запад стремится ослабить Украину, Россию и Белоруссию. А 5 января Патриарх призвал установить рождественское перемирие, на что Украина ответила отказом.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский тогда заявлял, что отказом от рождественского режима прекращения огня в зоне спецоперации Киев подтверждает, что готов жертвовать своими людьми в угоду геополитическим играм западных стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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