Пашинян предложил разместить мониторинговую миссию ОДКБ на армяно-азербайджанской границе

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил ОДКБ расположить мониторинговую миссию вдоль границы с Азербайджаном, пишет ТАСС.

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Он отметил, что ситуация на границе стран не улучшается, несмотря на усилия Армении. Пашинян также призвал расставить опорные пункты с российскими миротворцами по всему периметру границы. «Это позволит осуществлять работы по делимитации и демаркации без риска боевых столкновений», — подчеркнул политик.

Ранее власти Армении обвинили руководство Азербайджана в нарушении соглашения о прекращении огня на границе. В свою очередь, азербайджанские военные рассказали, что армянские солдаты с 02:45 до 03:40 обстреливали позиции Азербайджана в направлении села Зяйлик Кельбаджарского района из автоматов и гранатометов.

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ФОТО: Фото со страницы Никола Пашиняна в Facebook
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