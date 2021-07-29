Пашинян предложил разместить мониторинговую миссию ОДКБ на армяно-азербайджанской границе
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил ОДКБ расположить мониторинговую миссию вдоль границы с Азербайджаном, пишет ТАСС.
Он отметил, что ситуация на границе стран не улучшается, несмотря на усилия Армении. Пашинян также призвал расставить опорные пункты с российскими миротворцами по всему периметру границы. «Это позволит осуществлять работы по делимитации и демаркации без риска боевых столкновений», — подчеркнул политик.
Ранее власти Армении обвинили руководство Азербайджана в нарушении соглашения о прекращении огня на границе. В свою очередь, азербайджанские военные рассказали, что армянские солдаты с 02:45 до 03:40 обстреливали позиции Азербайджана в направлении села Зяйлик Кельбаджарского района из автоматов и гранатометов.
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