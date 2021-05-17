Пашинян заявил о росте напряженности на границе с Азербайджаном
На границе Армении и Азербайджана наблюдается тенденция роста напряженности, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян в Facebook.
Пашинян отметил, что Военные силы Азербайджана ведут себя агрессивно. Он подчеркнул, что Армения активирует процедуры по договору ОДКБ, пишет ФАН.
Ранее сообщалось, что азербайджанские военные пытались скорректировать границу в Сюникской области, предоставив фальшивые карты, якобы подтверждающие законное нахождение ВС Азербайджана на этой территории. В Армении назвали инцидент провокацией и посягательством на суверенитет страны. Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью из-за возникшей проблемы, сообщает RT.
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