Пашинян заявил о росте напряженности на границе с Азербайджаном

Пашинян отметил, что Военные силы Азербайджана ведут себя агрессивно. Он подчеркнул, что Армения активирует процедуры по договору ОДКБ, пишет ФАН.

Ранее сообщалось, что азербайджанские военные пытались скорректировать границу в Сюникской области, предоставив фальшивые карты, якобы подтверждающие законное нахождение ВС Азербайджана на этой территории. В Армении назвали инцидент провокацией и посягательством на суверенитет страны. Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью из-за возникшей проблемы, сообщает RT.

