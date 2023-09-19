Пашинян заявил о призывах к перевороту в Армении

Новый парк открылся в пойме реки Жужи на юге Москвы Подозреваемый в убийстве главы отдела кадров управления Роспотребнадзора задержан в Москве Фасад и купол Театра сатиры капитально отремонтируют Научно-познавательный фестиваль «Проектируем будущее» пройдет на ВДНХ Сезон активности клещей в столичном регионе продлится до октября