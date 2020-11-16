Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не рассматривает возможность ухода в отставку на фоне протестов после заключенного с Азербайджаном и Россией соглашения по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.

«В мою повестку входит лишь обеспечение стабильности и безопасности Армении. Другого вопроса в моей повестке нет», - сказал глава правительства.

Пашинян назвал себя главным ответственным за сложившуюся в Карабахе ситуацию

Лидеры трех стран заключили соглашение 10 ноября. Согласно документу, военные прекращают огонь, несколько районов переходят под контроль Азербайджана, Ереван и Баку обмениваются пленными, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Ранее Пашинян заявил, что ему было крайне тяжело подписывать соглашение, однако без этого «было бы еще хуже». Он признал, что соглашение максимально выгодно Азербайджану.

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ФОТО: РИА Новости//Асатур Есаянц
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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