Пашинян заявил, что не собирается уходить в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не рассматривает возможность ухода в отставку на фоне протестов после заключенного с Азербайджаном и Россией соглашения по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.



«В мою повестку входит лишь обеспечение стабильности и безопасности Армении. Другого вопроса в моей повестке нет», - сказал глава правительства.