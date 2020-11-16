Пашинян назвал себя главным ответственным за сложившуюся в Карабахе ситуацию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает себя главным ответственным за ситуацию, которая случилась в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

Пашинян посчитал, что его решение привело к отдыху ряда территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики Азербайджану.

Командующий российскими миротворцами оценил ситуацию в Нагорном Карабахе

Ранее Армения и Азербайджан, совместно с Россией, подписали трехстороннее соглашение. Согласно ему, часть территорий Карабаха переходят под контроль Азербайджана. На территории республики объявлен режим прекращения огня, за его соблюдением наблюдают российские миротворцы. Также стороны договорились об обмене пленными и телами убитых в ходе военных столкновений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрмения
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