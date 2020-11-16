Пашинян назвал себя главным ответственным за сложившуюся в Карабахе ситуацию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает себя главным ответственным за ситуацию, которая случилась в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

Пашинян посчитал, что его решение привело к отдыху ряда территорий непризнанной Нагорно-Карабахской республики Азербайджану.