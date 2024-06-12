Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ

Армения намерена выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

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По его словам, бывшие власти страны вступили в «союз-пузырь», который, как оказалось позднее, не защищает республику.

«Во всем этом виноваты те, кто образовал альянс, члены которого планировали войну против нас с Азербайджаном», - сказал он в парламенте, отметив, что сроки выхода ещё не определены.

Ранее Пашинян обвинил две страны ОДКБ в оказании помощи Азербайджану в 2020 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ОДКБАрменияНикол Пашинян

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