Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ
Армения намерена выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
По его словам, бывшие власти страны вступили в «союз-пузырь», который, как оказалось позднее, не защищает республику.
«Во всем этом виноваты те, кто образовал альянс, члены которого планировали войну против нас с Азербайджаном», - сказал он в парламенте, отметив, что сроки выхода ещё не определены.
Ранее Пашинян обвинил две страны ОДКБ в оказании помощи Азербайджану в 2020 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru