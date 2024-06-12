Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ

По его словам, бывшие власти страны вступили в «союз-пузырь», который, как оказалось позднее, не защищает республику.

«Во всем этом виноваты те, кто образовал альянс, члены которого планировали войну против нас с Азербайджаном», - сказал он в парламенте, отметив, что сроки выхода ещё не определены.

Ранее Пашинян обвинил две страны ОДКБ в оказании помощи Азербайджану в 2020 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».