МИД: Бюджет ОДКБ нужно скорректировать из-за отказа Армении платить взнос

Ранее пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Ани Бадалян заявила, что Ереван решил воздержаться от участия в финансировании ОДКБ в текущем году, напоминает 360.ru.

«С учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год», — указали в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что прорабатывается соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности. Однако не идет речи о перераспределении взносов: секретариат и Объединенный штаб ОДКБ сократили свою расходную часть по ряду параметров, в первую очередь за счет отзыва Арменией либо неназначением на квотные должности в соответствующих структурах своих сотрудников.

