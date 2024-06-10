МИД: Бюджет ОДКБ нужно скорректировать из-за отказа Армении платить взнос

Бюджет Организации Договора о коллективной безопасности нуждается в корректировке из-за отказа Армении платить взнос. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

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Ранее пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Ани Бадалян заявила, что Ереван решил воздержаться от участия в финансировании ОДКБ в текущем году, напоминает 360.ru.

«С учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос требуется скорректировать бюджет ОДКБ на текущий год», — указали в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что прорабатывается соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности. Однако не идет речи о перераспределении взносов: секретариат и Объединенный штаб ОДКБ сократили свою расходную часть по ряду параметров, в первую очередь за счет отзыва Арменией либо неназначением на квотные должности в соответствующих структурах своих сотрудников.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:АрменияОДКБМИД РФ

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