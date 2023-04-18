Пашинян выступил за развитие тесного сотрудничества с США

Армении важно развивать тесное сотрудничество с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян, слова которого приводит РИА Новости.

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Отмечается, что Пашинян высоко оценил помощь администрации Соединенных Штатов в реализации демократических реформ в стране. По словам премьер-министра, реализация такой повестки является для правительства приоритетом.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в интервью «Радиоточке НСН» отмечал, что Запад пытается воспользоваться нестабильной ситуацией в Нагорном Карабахе и использовать Армению для ослабления России

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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