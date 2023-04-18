Пашинян выступил за развитие тесного сотрудничества с США

Отмечается, что Пашинян высоко оценил помощь администрации Соединенных Штатов в реализации демократических реформ в стране. По словам премьер-министра, реализация такой повестки является для правительства приоритетом.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в интервью «Радиоточке НСН» отмечал, что Запад пытается воспользоваться нестабильной ситуацией в Нагорном Карабахе и использовать Армению для ослабления России

