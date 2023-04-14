Глава Совбеза Армении поддержал участие в военных учениях США

Участие в военных учениях поможет Армении реформировать армию, считает Григорян. По его словам, страна будет учитывать опыт конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году и боев на Украине.

Армения в 2023 году намерена принять участие в двух учениях, организованных сухопутными силами США, сообщил ранее пресс-секретарь Минобороны страны Арам Торосян.

Ереван собирается сблизиться с Международным уголовным судом для того, чтобы наказать руководство Турции и Азербайджана, а не из-за ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Такое мнение «Радиоточке НСН» высказал бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян.

