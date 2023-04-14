Глава Совбеза Армении поддержал участие в военных учениях США
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выступил за участие страны в военных маневрах США, передает издание CivilNet.
Участие в военных учениях поможет Армении реформировать армию, считает Григорян. По его словам, страна будет учитывать опыт конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году и боев на Украине.
Армения в 2023 году намерена принять участие в двух учениях, организованных сухопутными силами США, сообщил ранее пресс-секретарь Минобороны страны Арам Торосян.
Ереван собирается сблизиться с Международным уголовным судом для того, чтобы наказать руководство Турции и Азербайджана, а не из-за ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Такое мнение «Радиоточке НСН» высказал бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru