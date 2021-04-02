Пашинян встретится с Путиным 7 апреля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву 7 апреля. Он планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы кабмина Мане Геворгян.

Она добавила, что в связи со встречей с Путиным со 2 апреля Пашинян будет работать в режиме самоизоляции.

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Ранее в конце марта Пашинян и Путин провели телефонный разговор. Собеседники констатировали стабилизацию ситуации в Нагорном Карабахе.

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:ВстречаПутинАрменияНикол Пашинян
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