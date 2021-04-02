Пашинян встретится с Путиным 7 апреля
2 апреля 202109:48
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Москву 7 апреля. Он планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы кабмина Мане Геворгян.
Она добавила, что в связи со встречей с Путиным со 2 апреля Пашинян будет работать в режиме самоизоляции.
Ранее в конце марта Пашинян и Путин провели телефонный разговор. Собеседники констатировали стабилизацию ситуации в Нагорном Карабахе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru