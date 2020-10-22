Пашинян: Турция уже отправила войска в Карабах
Турция уже отправила войска для поддержки Азербайджана в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству «Интерфакс».
Ранее вице-президент Турции Фуат Октай в интервью CNN заявил о готовности Анкары направить военных в Азербайджан в случае запроса поддержки в карабахском конфликте.
Армянский премьер считает, что это заявление — ответ на обсуждение ввода российских миротворцев в зону конфликта. Также Пашинян отметил, что Турция уже отправила войска, а слова турецкого вице-президента — «вопрос официальных или неофициальных формулировок».
Кроме того, премьер заявил, что Армения нацелена на признание независимости Нагорного Карабаха не только властями страны, но и всем международным сообществом.
Бои на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан заявили об обстрелах населённых пунктов в зоне соприкосновения. Непризнанная республика сообщила об атаках на мирное население. Позже в Москве Ереван и Баку достигли соглашения о перемирии с 10 октября, однако военные действия на Южном Кавказе продолжаются.
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