Армения пожаловалась в ОДКБ

Армянский парламент вышел с инициативой лишить Афганистан статуса наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности из-за поддержки Кабулом Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе. Национальное собрание Армении официально обратилось в секретариат Парламентской ассамблеи ОДКБ с таким запросом, сообщается на сайте законодательного органа.

Ранее министерство иностранных дел Афганистана выпустило заявление с напоминанием о том, что Нагорный Карабах «признаётся мировым сообществом как часть Азербайджана». Кабул также потребовал от Еревана «прекратить оккупацию региона», отмечает «Свободная пресса».

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан и Сербия. Ранее посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил, что у ОДКБ нет формальной причины для вмешательства в связи с ситуацией в Карабахе.

