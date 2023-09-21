Пашинян: режим прекращения огня в Карабахе в целом соблюдается.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Карабахе в целом сохраняется.
По его словам, местами бывают нарушения, но в целом ситуация стабильная.
Ранее Карабах и Азербайджан достигли договоренности о прекращении огня на фоне «антитеррористических мероприятий» Баку, напоминают «Известия». Стороны рассмотрят вопросы реинтеграции, прав и безопасности армян в регионе, обеспечения жизнедеятельности местного населения на переговорах, первые из которых пройдут 21 сентября в городе Евлах. На встречу прибудет президент Азербайджана Ильхам Алиев, отмечает RT.
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