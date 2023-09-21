СМИ: В Карабахе задержали первых подозреваемых в гибели миротворцев РФ
Первые подозреваемые по делу о гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском силовом ведомстве.
Собеседник агентства утверждает, что командир корпуса азербайджанских Вооружённых сил, чьи подчинённые виновны в гибели миротворцев РФ, был отстранён.
Ранее в районе населенного пункта Джанятаг был обстрелян автомобиль с российскими миротворцами, погибли пятеро военных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ рассказали, что в числе погибших замкомандующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, капитан первого ранга Иван Ковган.
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