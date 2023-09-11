Пашинян: ратификация Римского статута не направлена против России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что возможная ратификация республикой Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не направлена против России.

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Глава правительства уточнил, что процесс ратификации начался в декабре 2022 года.

«Этот процесс связан вовсе не с армяно-российскими отношениями, а с ситуацией приграничной напряженности», - сказал Пашинян в интервью «Общественному телеканалу».

Правительство Армении 1 сентября попросило парламент ратифицировать Римский статут. В марте Конституционный суд страны постановил, что обязательства перед МУС соответствуют основному закону республики.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в пятницу, 8 сентября, посла Армении вызвали в МИД России. Дипломату выражено представление на фоне недружественных действий Еревана.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
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