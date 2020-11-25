Пашинян рассказал о сроке пребывания российских миротворцев в Карабахе

По его словам, карабахский конфликт затяжной и пять лет - это только начальный срок для того, чтобы создать гарантии безопасности и стабильности в регионе.

Пашинян напомнил, что этот период может автоматически продлеваться, передает RT.

Сегодня российские миротворцы сопроводили автобусы с беженцами в Степанакерт из Еревана, сообщает РЕН ТВ. Речь идет о 1250 человек, которые вернулись на родину в автобусах.

