Пашинян призвал Россию обсудить ситуацию в Карабахе в Совбезе ООН

Глава правительства Армении Никол Пашинян призвал российские власти предложить обсудить положение в Нагорном Карабахе в Совбезе ООН. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на заявление Пашиняна на заседании в правительстве.

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В Ереване обеспокоены блокировкой Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах и Армению. По словам Пашиняна, это идет вразрез с шестым пунктом трехстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и Армении в ноябре 2020 года. Согласно этому документу, Лачинский коридор должен контролироваться российскими миротворцами.

Пашинян отметил, что в Армении и Нагорном Карабахе ждут оценки ситуации и плана по восстановлению движения транспорта от Москвы.

Премьер-министр Армении добавил, что в случае неспособности России создать стабильные и безопасные условия в Нагорном Карабахе Москва самостоятельно должна поднять в Совбезе ООН вопрос наделения российских миротворцев мандатом Совета Безопасности ООН или отправки в Карабах дополнительного контингента миротворцев из разных стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Совбез ООННагорный КарабахРоссияАрменияНикол Пашинян
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