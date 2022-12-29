Пашинян призвал Россию обсудить ситуацию в Карабахе в Совбезе ООН

В Ереване обеспокоены блокировкой Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах и Армению. По словам Пашиняна, это идет вразрез с шестым пунктом трехстороннего заявления, подписанного президентами России, Азербайджана и Армении в ноябре 2020 года. Согласно этому документу, Лачинский коридор должен контролироваться российскими миротворцами.

Пашинян отметил, что в Армении и Нагорном Карабахе ждут оценки ситуации и плана по восстановлению движения транспорта от Москвы.

Премьер-министр Армении добавил, что в случае неспособности России создать стабильные и безопасные условия в Нагорном Карабахе Москва самостоятельно должна поднять в Совбезе ООН вопрос наделения российских миротворцев мандатом Совета Безопасности ООН или отправки в Карабах дополнительного контингента миротворцев из разных стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

