Пашинян призвал не называть армянский коньяк коньяком
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нельзя называть армянскую алкогольную продукцию коньяком. Такое заявление он сделал на заседании правительства.
Он уточнил, что «коньяк является нематериальной ценностью Франции» и название касается бренди, который производится из винограда, выращенного во французском регионе Коньяк. Он пояснил, что относительно армянского алкоголя следует говорить «армянский бренди».
По словам премьер-министра Армении, даже разговаривая между собой семьи должны говорить «бренди».
Армянский политолог Геворг Мирзаян в беседе с «Абзацем» уточнил, что Пашинян прав, так как Франция добилась закрепления своего исключительного права на наименование алкогольных напитков коньяком и шампанским, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru