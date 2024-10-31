Пашинян призвал не называть армянский коньяк коньяком

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нельзя называть армянскую алкогольную продукцию коньяком. Такое заявление он сделал на заседании правительства.

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Он уточнил, что «коньяк является нематериальной ценностью Франции» и название касается бренди, который производится из винограда, выращенного во французском регионе Коньяк. Он пояснил, что относительно армянского алкоголя следует говорить «армянский бренди».

По словам премьер-министра Армении, даже разговаривая между собой семьи должны говорить «бренди».

Армянский политолог Геворг Мирзаян в беседе с «Абзацем» уточнил, что Пашинян прав, так как Франция добилась закрепления своего исключительного права на наименование алкогольных напитков коньяком и шампанским, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Правительство Армении
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