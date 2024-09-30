Французский коньяк Hardy вернется на российский рынок
На российский алкогольный рынок вернется премиальный французский коньяк Hardy, сообщает газета «Ведомости».
Как сообщает издание, дистрибьютором Hardy в России станет алкогольная компания Ladoga. Представители компании рассказали, что коньяк французского бренда не ввозился в Россию с августа 2023 года, а уже в декабре были распроданы все остатки алкогольного напитка. Стоимость коньяка будет варьироваться от 6822 до 82 351 рублей за бутылку в зависимости от серии.
Отмечается, что первая партия объемом восемь тысяч бутылок уже доставлена в Россию.
Ранее стало известно, что в России снизилось потребление алкоголя, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Башкирии задержали исполняющего обязанности вице-премьера
- Средний чек на услуги автосервисов в России за год вырос на треть
- Глава РАН Красников: Многие школьные учебники несбалансированы
- Пушилин заявил, что ВС России ежедневно улучшают позиции в Угледаре
- Французский коньяк Hardy вернется на российский рынок
- Ермак: Украинцам не раскроют секретные пункты «плана победы» Украины
- Призывники смогут обжаловать решение призывной комиссии в досудебном порядке
- Генштаб: Попавшие на службу осенью призывники не будут участвовать в СВО
- Мэр Ульяновска призвал избившего пенсионерку жителя отправиться на СВО
- Новак: Россия готова сотрудничать с любыми странами в сфере энергетики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru