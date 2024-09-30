Французский коньяк Hardy вернется на российский рынок

Как сообщает издание, дистрибьютором Hardy в России станет алкогольная компания Ladoga. Представители компании рассказали, что коньяк французского бренда не ввозился в Россию с августа 2023 года, а уже в декабре были распроданы все остатки алкогольного напитка. Стоимость коньяка будет варьироваться от 6822 до 82 351 рублей за бутылку в зависимости от серии.

Отмечается, что первая партия объемом восемь тысяч бутылок уже доставлена в Россию.

Ранее стало известно, что в России снизилось потребление алкоголя, напоминает «Свободная пресса».

