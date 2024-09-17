Египет примет участие в саммите БРИКС в Казани

Египет будет принимать участие в саммите БРИКС, который состоится 22-24 октября в Казани. Об этом сообщил фонд «Росконгресс».

Отмечается, что в Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова и посла Египта в РФ Назиха Эль-Наггари.

«Стороны обсудили вопросы развития отношений двух стран... а также участие представителей Египта в крупнейших деловых мероприятиях в России, в том числе в ключевом мероприятии календаря российского председательства в объединении БРИКС – Саммите БРИКС», — говорится в сообщении фонда.

В августе прошлого года на встрече объединения в ЮАР было принято решение пригласить в БРИКС Египет, а также Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ, напоминает РЕН ТВ. Участие стран в организации началось с 1 января текущего года.

