Пашинян примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ

По сведениям пресс-службы, Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург 7 октября. Неформальный саммит лидеров стран СНГ состоится в этот же день.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент отпразднует свое семидесятилетие в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

