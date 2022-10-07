Пашинян примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в неформальной встрече глав стран-участниц СНГ. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

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По сведениям пресс-службы, Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург 7 октября. Неформальный саммит лидеров стран СНГ состоится в этот же день.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент отпразднует свое семидесятилетие в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:Санкт-ПетербургВладимир ПутинСаммитНикол Пашинян
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