Пашинян прибыл в Москву для встречи с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву, где в среду проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила в своём Facebook пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.

По ее словам, главы двух государств обсудят «стратегически важные вопросы повестки армяно-российских отношений», в том числе торгово-экономические связи, энергетику, безопасность, стратегические инвестиции и здравоохранение.