Пашинян прибыл в Москву для встречи с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву, где в среду проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила в своём Facebook пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.
По ее словам, главы двух государств обсудят «стратегически важные вопросы повестки армяно-российских отношений», в том числе торгово-экономические связи, энергетику, безопасность, стратегические инвестиции и здравоохранение.
Также Пашинян и Путин намерены обсудить вопросы, связанные с осуществлением положений трёхстороннего заявления от 9 ноября, передает RT.
Ранее в ходе брифинга официальный представитель Кремля сообщил, что главы России и Армении могут обсудить двустороннюю повестку дня, интеграционные процессы, а также реализацию совместных трехсторонних заявлений по Карабаху.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 294 / сут.
Умерли
101 тыс.+374 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 445 / сут.
- Песков прокомментировал ограничения на использование Zoom в России
- В Кремле ответили насчет зарубежных участников парада Победы
- Литва будет добиваться новых санкций против России из-за Донбасса
- Защита Фургала попросила освободить его из СИЗО из-за коронавируса
- Госдума приняла изменения в законодательстве об иноагентах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru