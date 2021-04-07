Пашинян прибыл в Москву для встречи с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву, где в среду проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщила в своём Facebook пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.

По ее словам, главы двух государств обсудят «стратегически важные вопросы повестки армяно-российских отношений», в том числе торгово-экономические связи, энергетику, безопасность, стратегические инвестиции и здравоохранение.

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Также Пашинян и Путин намерены обсудить вопросы, связанные с осуществлением положений трёхстороннего заявления от 9 ноября, передает RT.

Ранее в ходе брифинга официальный представитель Кремля сообщил, что главы России и Армении могут обсудить двустороннюю повестку дня, интеграционные процессы, а также реализацию совместных трехсторонних заявлений по Карабаху.

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:Владимир ПутинНикол Пашинян
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