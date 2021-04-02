Песков опроверг сообщения о применении «Искандеров» в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не в курсе, докладывали ли Путину о якобы находке обломков ракет «Искандер» в Карабахе в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС.

По его словам, ему не неизвестно, располагает ли Минобороны РФ какой-то детальной информацией о находке азербайджанских военных и был ли соответствующий доклад главе государства по линии военных.

Представитель Кремля напомнил, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года ракеты «Искандер» не применялись, что уже было неоднократно подтверждено,

Ранее Азербайджан заявил, что обломки двух ракет «Искандер» были обнаружены в городе Шуша 15 марта при разминировании территории.

Напомним, после слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна о непригодности к использованию российских ракетных комплексов «Искандер» в республике разгорелся политический кризис. Глава Генштаба ВС Армении Гаспарян призвал главу кабмина уйти в отставку, а председатель правительства, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота.

Позже в Минобороны РФ заявили, что ракетные комплексы «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялись, весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Армении, сообщает RT.

