Пашинян прибыл с визитом в Нижегородскую область
20 апреля 202221:41
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приехал с официальным визитом в Нижегородскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Отмечается, что политик прибыл в регион на один день. Он уже встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Ранее в апреле Пашинян заявил, что скорейшее подписание мирного договора с Азербайджаном входит в планы Армении.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru