Пашинян прибыл с визитом в Нижегородскую область

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приехал с официальным визитом в Нижегородскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что политик прибыл в регион на один день. Он уже встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Ранее в апреле Пашинян заявил, что скорейшее подписание мирного договора с Азербайджаном входит в планы Армении.

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:АрменияНикол Пашинян
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