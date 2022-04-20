Пашинян прибыл с визитом в Нижегородскую область

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приехал с официальным визитом в Нижегородскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что политик прибыл в регион на один день. Он уже встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Ранее в апреле Пашинян заявил, что скорейшее подписание мирного договора с Азербайджаном входит в планы Армении.

