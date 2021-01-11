Пашинян прибыл на переговоры по Карабаху в Москву

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна прибыл в Москву. По данным сервиса Flightradar, воздушное судно приземлилось в аэропорту Внуково-2.

В Армении уточнили повестку трёхсторонних переговоров по Карабаху в Москве

Глава армянского правительства сегодня примет участие в трехсторонних переговорах по Нагорному Карабаху. Необходимость новой встречи президента РФ Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и Пашиняна продиктована необходимостью обсудить дальнейшие шаги урегулирования ситуации в регионе.

Между тем, армянская оппозиция попыталась в понедельник утром помешать визиту Пашиняна в российскую столицу, заблокировав дорогу в аэропорт, сообщает RT.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрменияНагорный Карабах
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