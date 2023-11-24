Пашинян предложил России списать долг за якобы не поставленное Армении оружие
Армянский премьер-министр Никол Пашинян утверждает, что РФ якобы затягивает поставки оружия для Армении, о чем он заявил во время ответов на вопросы граждан в прямом эфире.
По его словам, ведутся обсуждения о том, по каким механизмам «можно решить эту проблему». Пашинян отметил, что одним из вариантов может быть сокращение долга Еревана перед Москвой в размере выплаченной за оружие суммы.
Россия о каких-либо задержках не сообщала, однако армянская сторона периодически делает подобные заявления.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью НСН заявил, что Никол Пашинян будет последовательно выталкивать российские военные базы, надеясь заменить их на западные, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алёна Кравец заявила, что на Рублевке объявили Алле Пугачевой полный бойкот
- Фонд кино поддержит на возвратной основе прокат фильма «Холоп-2»
- Сальдо: Завершена ликвидация основных последствий разрушения Каховской ГЭС
- Пашинян предложил России списать долг за якобы не поставленное Армении оружие
- Путин: Внедрение ИИ является новой главой существования человечества
- Ирина Винер сравнила зал для тренировок гимнасток в США с овощной базой
- «Джордж Майкл»: Критик назвал певца, способного заменить Фредди Меркьюри в Queen
- Охлобыстин заявил об ухудшении здоровья Михаила Ефремова
- СМИ: Полиция задержала главу Ленинского городского округа Подмосковья Спасского
- Пашинян заявил о готовности обменять с Баку пленных по принципу «всех на всех»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru