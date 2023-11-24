Пашинян предложил России списать долг за якобы не поставленное Армении оружие

По его словам, ведутся обсуждения о том, по каким механизмам «можно решить эту проблему». Пашинян отметил, что одним из вариантов может быть сокращение долга Еревана перед Москвой в размере выплаченной за оружие суммы.

Россия о каких-либо задержках не сообщала, однако армянская сторона периодически делает подобные заявления.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью НСН заявил, что Никол Пашинян будет последовательно выталкивать российские военные базы, надеясь заменить их на западные, передает «Радиоточка НСН».

