Армения сообщила о гибели трех военных на границе с Азербайджаном

Трое армянских военных погибли, еще двое ранены в боях на границе с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Армении. Отмечается, что информация еще о пяти военных уточняется.

В ведомстве сообщили, что локальные бои на границе государств продолжаются.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что двое военнослужащих азербайджанской армии были ранены в ходе обстрела ВС Армении на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы, передает RT.