Армения сообщила о гибели трех военных на границе с Азербайджаном

Трое армянских военных погибли, еще двое ранены в боях на границе с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Армении. Отмечается, что информация еще о пяти военных уточняется.

В ведомстве сообщили, что локальные бои на границе государств продолжаются.

Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что двое военнослужащих азербайджанской армии были ранены в ходе обстрела ВС Армении на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы, передает RT.

Откусить от Армении. В Ереване пожаловались на агрессивную стратегию Баку

В конце мая Армения обвинила Азербайджан во взятии в плен шестерых военнослужащих, проводивших инженерные работы в приграничной зоне. Новый инцидент с военнослужащими на границе Армении с Азербайджаном не приведет к широкомасштабной войне, хотя и является свидетельством стратегии Баку, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаАзербайджанАрмения
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