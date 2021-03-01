Пашинян предложил изменить форму правления в Армении

По мнению главы правительства, соответствующий референдум может пройти в октябре.

Ранее Пашинян попросил прощения за ошибки, допущенные его правительством.

Армения с 2018 года является парламентской республикой. Экс-глава государства Серж Саргсян изменил форму правления незадолго до завершения своих полномочий.

