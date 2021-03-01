Пашинян предложил изменить форму правления в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе митинга своих сторонников в Ереване предложил провести конституционную реформу, вернув полупрезидентскую форму правления. Об этом сообщает Sputnik Армения.
По мнению главы правительства, соответствующий референдум может пройти в октябре.
Ранее Пашинян попросил прощения за ошибки, допущенные его правительством.
Армения с 2018 года является парламентской республикой. Экс-глава государства Серж Саргсян изменил форму правления незадолго до завершения своих полномочий.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 571 / сут.
Умерли
86 455+333 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+11 277 / сут.
- ВОЗ зафиксировала рост заболеваемости коронавирусом в мире впервые за 7 недель
- Замглавы Минэнерго РФ Инюцын покинул должность
- Украина получит $125 млн военной помощи от США
- Партия Зеленского лишилась госфинансирования
- Словакия получила первую партию российской вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru