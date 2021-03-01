Пашинян предложил изменить форму правления в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе митинга своих сторонников в Ереване предложил провести конституционную реформу, вернув полупрезидентскую форму правления. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Пашинян на митинге попросил прощения за свои ошибки

По мнению главы правительства, соответствующий референдум может пройти в октябре.

Ранее Пашинян попросил прощения за ошибки, допущенные его правительством.

Армения с 2018 года является парламентской республикой. Экс-глава государства Серж Саргсян изменил форму правления незадолго до завершения своих полномочий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрменияНикол Пашинян
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