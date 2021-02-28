Пашинян позвал своих сторонников выйти на митинг в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг и шествие, которые состоятся в Ереване 1 марта, написал он на своей странице в Fscebook.
Пашинян пригласил всех в 18:30 на площадь Республики.
Ранее Пашинян направил президенту страны Армену Саркисяну проект указа об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна.
Напомним, Вооруженные силы Армении выступили с требованием об отставке премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства в связи с тем, что премьер и кабмин якобы не могут принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».
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