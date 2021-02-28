Пашинян позвал своих сторонников выйти на митинг в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на митинг и шествие, которые состоятся в Ереване 1 марта, написал он на своей странице в Fscebook.

Пашинян пригласил всех в 18:30 на площадь Республики.

Президент Армении возразил по поводу отставки начальника Генштаба

Ранее Пашинян направил президенту страны Армену Саркисяну проект указа об увольнении начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна.

Напомним, Вооруженные силы Армении выступили с требованием об отставке премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства в связи с тем, что премьер и кабмин якобы не могут принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:АрменияНикол Пашинян
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