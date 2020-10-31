Пашинян попросил Путина помочь защитить Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой начать консультации по поводу помощи, которую Россия может оказать армянской стороне в обеспечении безопасности Армении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление армянского МИД.

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«Пашинян направил письмо президенту России Владимиру Путину, детально представив ситуацию, сложившуюся в результате турецко-азербайджанской военной агрессии против Нагорного Карабаха, и существующие вызовы», — сказано в сообщении.

По официальным данным, Пашинян, «основываясь на союзнических отношениях между Арменией и Россией, а также на ст. 2 соглашения «О дружбе, сотрудничестве и взаимном содействии» от 29 августа 1997 года» попросил Путина «начать безотлагательные консультации по определению вида и размера содействия, которое Россия может предоставить Армении для обеспечения безопасности».

Известно также, что Пашинян подчеркнул факт участия в боевых операциях ближневосточных террористов, сообщает Газета.ru.

Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном на спорной территории Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения. 26 октября в силу вступило третье по счету соглашение между сторонами о прекращении военных действий. Однако стороны продолжают ожесточенные военные действия.

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ФОТО: РИА Новости//Асатур Есаянц
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинНагорный КарабахАзербайджанАрмения
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