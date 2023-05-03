Пашинян подтвердил готовность подписать документ с Азербайджаном
Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать документ, который обсуждается в ходе переговоров с Азербайджаном. Об этом сообщило издание «Интерфакс».
По словам главы правительства Армении, сейчас в Вашингтоне идет встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Пашинян добавил, что соответствующий документ сейчас находится на переговорном столе.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал армян Карабаха принять гражданство Азербайджана или переехать. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru