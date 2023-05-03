Пашинян подтвердил готовность подписать документ с Азербайджаном

По словам главы правительства Армении, сейчас в Вашингтоне идет встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Пашинян добавил, что соответствующий документ сейчас находится на переговорном столе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал армян Карабаха принять гражданство Азербайджана или переехать. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

