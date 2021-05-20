Пашинян подпишет новый документ с Азербайджаном
Армения подпишет новый документ по итогам трехсторонних переговоров с Россией и Азербайджаном, заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян на заседании правительства.
Он отметил, что Армения ведет переговоры с Азербайджаном при участии России. Пашинян подчеркнул, что условия документа полностью соответствуют интересам страны. Премьер обязался подписать документ, если власти Азербайджана выполнят свои договоренности.
Ранее власти страны заявили о попытке азербайджанских военных скорректировать границу между государствами. В Армении назвали инцидент провокацией и посягательством на суверенитет страны, пишет RT. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью из-за возникшей проблемы. Стало известно, что премьер Азербайджана Али Асадов посетит Россию с двухдневным визитом.
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