В Ереване начались задержания на акции протеста против Пашиняна

По данным СМИ, протесты начались рано утром в понедельник. В Ереване было заблокировано 15 улиц. Полиция начала задерживать участников митинга, на некоторых центральных улицах уже восстановилось движение автомобилей, отмечает RT.

Акции протеста начались в Армении с 25 апреля, по мнению оппозиции, действия властей «разрушительны» для страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, напоминает Ura.ru.

