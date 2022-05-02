В Ереване начались задержания на акции протеста против Пашиняна

Оппозиция вышла на митинг в Ереване с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, протестующие перекрывают улицы столицы республики. Об этом сообщает агентство News.am.

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По данным СМИ, протесты начались рано утром в понедельник. В Ереване было заблокировано 15 улиц. Полиция начала задерживать участников митинга, на некоторых центральных улицах уже восстановилось движение автомобилей, отмечает RT.

Акции протеста начались в Армении с 25 апреля, по мнению оппозиции, действия властей «разрушительны» для страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики, напоминает Ura.ru.

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Фото: twitter.com/Armenia_Better
ТЕГИ:Никол ПашинянМитингАрмения
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