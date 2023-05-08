Пашинян по приглашению Путина примет участие в мероприятиях ко Дню Победы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник отправится в Москву с рабочим визитом, 9 мая политик примет участие в мероприятиях ко Дню Победы в российской столице. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Отмечается, что армянский премьер прибудет в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина.
«Премьер-министр примет участие в проводимых 9 мая мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне», — указали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что на Параде Победы на Красной площади будет присутствовать президент Киргизии Садыр Жапаров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru