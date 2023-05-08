Пашинян по приглашению Путина примет участие в мероприятиях ко Дню Победы

Отмечается, что армянский премьер прибудет в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина.

«Премьер-министр примет участие в проводимых 9 мая мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне», — указали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что на Параде Победы на Красной площади будет присутствовать президент Киргизии Садыр Жапаров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

