Пашинян оценил итоги переговоров с Путиным

«У нас была очень насыщенная повестка дня, эффективно обсудили все вопросы двусторонних отношений и региональные вопросы, вопросы безопасности, экономики. Очень много вопросов, связанных с ситуацией в Нагорном Карабахе. Да, я доволен очень», - подвел итоги встречи Пашинян.

Напомним, Никол Пашинян прибыл в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в среду, 7 апреля. ПО словам пресс-секретаря премьера Мане Геворкян, главы двух государств планировали обсудить «стратегически важные вопросы повестки армяно-российских отношений»,

