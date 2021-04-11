Пашинян оценил итоги переговоров с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что доволен прошедшими в среду переговорами с российским лидером Владимиром Путиным. Представитель Армении отметил широкий круг вопросов, которые удалось обсудить, в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1».

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«У нас была очень насыщенная повестка дня, эффективно обсудили все вопросы двусторонних отношений и региональные вопросы, вопросы безопасности, экономики. Очень много вопросов, связанных с ситуацией в Нагорном Карабахе. Да, я доволен очень», - подвел итоги встречи Пашинян.

Напомним, Никол Пашинян прибыл в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в среду, 7 апреля. ПО словам пресс-секретаря премьера Мане Геворкян, главы двух государств планировали обсудить «стратегически важные вопросы повестки армяно-российских отношений»,

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ФОТО: РИА Новости//Асатур Есаянц
ТЕГИ:ПереговорыВстречаВладимир ПутинНикол Пашинян
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