Пашинян оценил итоги переговоров с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что доволен прошедшими в среду переговорами с российским лидером Владимиром Путиным. Представитель Армении отметил широкий круг вопросов, которые удалось обсудить, в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 1».
«У нас была очень насыщенная повестка дня, эффективно обсудили все вопросы двусторонних отношений и региональные вопросы, вопросы безопасности, экономики. Очень много вопросов, связанных с ситуацией в Нагорном Карабахе. Да, я доволен очень», - подвел итоги встречи Пашинян.
Напомним, Никол Пашинян прибыл в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в среду, 7 апреля. ПО словам пресс-секретаря премьера Мане Геворкян, главы двух государств планировали обсудить «стратегически важные вопросы повестки армяно-российских отношений»,
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