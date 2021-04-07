Путин назвал ситуацию в Карабахе самой актуальной проблемой

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что самая актуальная и острая проблема - нормализация ситуации в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.

В свою очередь Пашинян заявил, что присутствие российских миротворцев в регионе – важный фактор стабильности в нем.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Согласно трёхстороннему соглашению, которое в ноябре подписали главы России, Азербайджана и Армении, Ереван вернул под контроль Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы и часть Газахского района.

