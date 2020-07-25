Пашинян отреагировал на противостояние азербайджанцев и армян в России

«Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений», - заявил Пашинян в анонсе интервью, который опубликовал в Facebook.

По мнению армянского премьера, власти России обладают необходимыми средствами для пресечения «такого развития событий». А соотечественников, проживающих в РФ, призвал не поддаваться на провокации, пишет Газета.ru.

