Пашинян отреагировал на противостояние азербайджанцев и армян в России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что атаки азербайджанцев на армян в России представляют являются попыткой дестабилизировать ситуацию в РФ. Такое мнение он высказал в интервью РБК-ТВ.
«Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений», - заявил Пашинян в анонсе интервью, который опубликовал в Facebook.
По мнению армянского премьера, власти России обладают необходимыми средствами для пресечения «такого развития событий». А соотечественников, проживающих в РФ, призвал не поддаваться на провокации, пишет Газета.ru.
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