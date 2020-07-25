Пашинян отреагировал на противостояние азербайджанцев и армян в России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что атаки азербайджанцев на армян в России представляют являются попыткой дестабилизировать ситуацию в РФ. Такое мнение он высказал в интервью РБК-ТВ.

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«Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений», - заявил Пашинян в анонсе интервью, который опубликовал в Facebook.

По мнению армянского премьера, власти России обладают необходимыми средствами для пресечения «такого развития событий». А соотечественников, проживающих в РФ, призвал не поддаваться на провокации, пишет Газета.ru.

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ФОТО: РИА Новости//Асатур Есаянц
ТЕГИ:РоссияАзербайджанПремьер-министрАрмения
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