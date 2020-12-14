Пашинян объявил о возвращении пленных из Азербайджана на российском самолете
ИЗ Азербайджана в Армению на российском самолете вернутся 44 армянских пленных. Об этом рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.
Премьер не указал точную дату, однако подчеркнул, что "пленники" вернутся "скоро". Интерфакс передает, что пресс-секретарь Пашиняна, Мане Геворкян, ранее также анонсировала возвращение первой группы армянских пленных из Азербайджана.
Агентство уточняет, что Госкомиссия по вопросам пленных, пропавших без вести и заложников Азербайджана заявила, что обмен удерживаемыми лицами будет производиться в формате "всех на всех".
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