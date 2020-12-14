«Решают его хозяева!» Пашиняна обвинили в дискредитации российских миротворцев
Бывший депутат Национального собрания Армении Арташес Гегамян в эфире НСН заявил, что Пашинян «де-факто в отставке с 9 ноября» и своими действиями провоцирует гражданскую войну.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации заявил, что сложит свои полномочия только «на основании надёжных результатов волеизъявления народа», а любые другие попытки сменить власть обречены на неудачу.
Также армянский лидер заявил, что наступательные действия азербайджанских военных в Гадрутском районе Нагорного Карабаха направлены на обесценивание деятельности российских миротворцев. По его словам, действия Баку носят провокационный характер. Судьба сел Хцаберд и Хин-Тагер является первым серьезным испытанием для российских миротворцев, добавил Пашинян.
Бывший депутат Национального собрания Армении Арташес Гегамян в эфире НСН заявил, что Пашинян «де-факто в отставке с 9 ноября» - то есть с того момента, как истёк ультиматум оппозиции о его уходе.
«Он уже ничего не решает, решают его хозяева с берегов Потомака (в США - прим. НСН) и Туманного Альбиона. Судя по всему, они считают, что пока он должен остаться здесь на посту премьер-министра. Все его демагогические заявления готовятся не в Армении. Все, что делает Пашинян, нужно, чтобы инициировать гражданские столкновения, гражданскую войну. И под этот шумок Турция добьется своей заветной цели - выйти к Нахичевани, сомкнуть исламскую дугу. Я уже не говорю о Дагестане, Кабардино-Балкарии и, конечно же, о Крыме», - сказал Гагемян.
По его мнению, слова Пашиняна про народоизъявление - это «популистская ерунда».
«Он пытается создать условия для мирного отхода. В США есть программа защиты свидетелей. Нико все делает, чтобы попасть под нее. Бабки у него есть. Он продал зону безопасности Арцаха и часть территории его самого», - заявил политик.
Он уверен, что «задача хозяев Никола Пашиняна номер один - дискредитировать саму идею российских миротворцев».
«Поэтому совершенно не случайны поползновения "азербайджанских" боевиков. В Гадрутском районе не азербайджанские военные переходят в наступление, это переодетые в азербайджанскую форму боевики из Идлиба. Это наемники, которые на службе у Эрдогана. Алиев бессилен что-либо с ними делать. Они будут все время нарушать существующие де-факто границы. А в Армении это все будут преподносить как бездействие российских миротворцев, чтобы их дискредитировать. Все, что делает Пашинян, даже не соображая, подчинено именно этой цели. Между тем российские миротворцы предотвратили геноцид армянского населения Нагорно-Карабахской республики. Они не только единственное спасение НКР, но и отрезвляющий фактор для турецких и подчиненных им сирийских террористов-наемников», - заключил собеседник НСН.
Ранее Арташес Гегамян в эфире НСН обвинил действующее руководство республики в национальной катастрофе.
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