Лавров: Вопрос Лачинского коридора может быть скоро урегулирован

Он напомнил, что недавно прошли встречи представителей Азербайджана с представителями Карабаха с участием командующего российским контингентом. Лавров подчеркнул, что в соответствии с ранее достигнутыми трехсторонними договоренностями Лачинский коридор должен быть свободен для передвижения грузов, граждан и транспортных средств, однако перевозка по этому маршруту военных грузов запрещена.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Запад пытается воспользоваться нестабильной ситуацией в Нагорном Карабахе и использовать Армению для ослабления России.

