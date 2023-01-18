Лавров: Вопрос Лачинского коридора может быть скоро урегулирован
Вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе может быть урегулирован уже в самое ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2022 году.
Он напомнил, что недавно прошли встречи представителей Азербайджана с представителями Карабаха с участием командующего российским контингентом. Лавров подчеркнул, что в соответствии с ранее достигнутыми трехсторонними договоренностями Лачинский коридор должен быть свободен для передвижения грузов, граждан и транспортных средств, однако перевозка по этому маршруту военных грузов запрещена.
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что Запад пытается воспользоваться нестабильной ситуацией в Нагорном Карабахе и использовать Армению для ослабления России.
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