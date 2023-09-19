В Госдуме объяснили, почему миротворцы в Карабахе не применяют оружие

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не имеют права применять оружие, пока им не угрожает опасность, передает РИА Новости.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян накануне заявил, что внутренние и внешние силы «пытаются втянуть Армению в полномасштабные военные действия». Пашинян также добавил, что ожидает от российских миротворцев действий, направленных на стабилизацию ситуации в регионе.

До этого Минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал «антитеррористические мероприятия» в Карабахе с целью разоружения армянских сил и «восстановления конституционного строя», передает «Радиоточка НСН».

