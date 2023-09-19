В Госдуме объяснили, почему миротворцы в Карабахе не применяют оружие
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе не имеют права применять оружие, пока им не угрожает опасность, передает РИА Новости.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян накануне заявил, что внутренние и внешние силы «пытаются втянуть Армению в полномасштабные военные действия». Пашинян также добавил, что ожидает от российских миротворцев действий, направленных на стабилизацию ситуации в регионе.
До этого Минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал «антитеррористические мероприятия» в Карабахе с целью разоружения армянских сил и «восстановления конституционного строя», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru