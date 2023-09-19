Пашинян обсудил с Блинкеном ситуацию в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с госсекретарём США Энтони Блинкеном, сообщает пресс-служба армянского кабмина.

Белый дом отказался комментировать ситуацию в Нагорном Карабахе

Отмечается, что в ходе телефонной беседы политики заявили о недопустимости применения силы.

«Обе стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации», - указано в сообщении.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что существование соединений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе — источник «серьезной угрозы» миру и стабильности на этой территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Власти непризнанного Нагорного Карабаха обратились к Азербайджану с предложением остановить огонь и начать переговоры.

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ФОТО: сайт премьер-министра Армении
ТЕГИ:Нагорный КарабахГосдеп СШААрменияНикол Пашинян

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