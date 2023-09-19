Пашинян обсудил с Блинкеном ситуацию в Нагорном Карабахе

Отмечается, что в ходе телефонной беседы политики заявили о недопустимости применения силы.

«Обе стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации», - указано в сообщении.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что существование соединений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе — источник «серьезной угрозы» миру и стабильности на этой территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Власти непризнанного Нагорного Карабаха обратились к Азербайджану с предложением остановить огонь и начать переговоры.

