Белый дом отказался комментировать ситуацию в Нагорном Карабахе

Отмечается, что Кирби на мероприятии сопровождает президента США Джо Байдена. Он не стал отвечать на вопросы касаемо армяно-азербайджанского конфликта, сославшись на занятость.

Ранее днем официальный представитель МИД России Мирия Захарова заявила, что Баку уведомил Москву о начале боевых действий за несколько минут до их начала. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



