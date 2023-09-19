Белый дом отказался комментировать ситуацию в Нагорном Карабахе
19 сентября 202316:48
Представитель Белого дома Джон Кирби, находящийся сейчас на Генассамблее ООН, отказался ответить на вопрос корреспондента о ситуации в Нагорном Карабахе, пишет ТАСС.
Отмечается, что Кирби на мероприятии сопровождает президента США Джо Байдена. Он не стал отвечать на вопросы касаемо армяно-азербайджанского конфликта, сославшись на занятость.
Ранее днем официальный представитель МИД России Мирия Захарова заявила, что Баку уведомил Москву о начале боевых действий за несколько минут до их начала. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru