Пашинян обратился к Путину за помощью из-за ситуации на границе Армении и Азербайджана

Пашинян отметил, что представители базирующейся в Армении 102-й военной базы РФ подключились к переговорам с азербайджанской стороной. Российские военные представили карты, согласно которым территория в Сюникской области находится в зоне контроля ОДКБ.

Ранее сообщалось, что азербайджанские военнослужащие пытались скорректировать границу в Сюникской области, предоставив фальшивые карты, якобы подтверждающие законное нахождение ВС Азербайджана на этой территории. В Армении назвали инцидент провокацией и посягательством на суверенную территорию страны.

