Пашинян обратился к Путину за помощью из-за ситуации на границе Армении и Азербайджана

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что написал президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой о военной помощи из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе, передает ТАСС.

Делят озеро. Армения обвиняет Азербайджан в захвате территории

Пашинян отметил, что представители базирующейся в Армении 102-й военной базы РФ подключились к переговорам с азербайджанской стороной. Российские военные представили карты, согласно которым территория в Сюникской области находится в зоне контроля ОДКБ.

Ранее сообщалось, что азербайджанские военнослужащие пытались скорректировать границу в Сюникской области, предоставив фальшивые карты, якобы подтверждающие законное нахождение ВС Азербайджана на этой территории. В Армении назвали инцидент провокацией и посягательством на суверенную территорию страны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Асатур Есаянц
ТЕГИ:АзербайджанАрменияВладимир ПутинНикол Пашинян
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры