Пашинян обратился к Путину за помощью из-за ситуации на границе Армении и Азербайджана
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что написал президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой о военной помощи из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе, передает ТАСС.
Пашинян отметил, что представители базирующейся в Армении 102-й военной базы РФ подключились к переговорам с азербайджанской стороной. Российские военные представили карты, согласно которым территория в Сюникской области находится в зоне контроля ОДКБ.
Ранее сообщалось, что азербайджанские военнослужащие пытались скорректировать границу в Сюникской области, предоставив фальшивые карты, якобы подтверждающие законное нахождение ВС Азербайджана на этой территории. В Армении назвали инцидент провокацией и посягательством на суверенную территорию страны.
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