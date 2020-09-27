Пашинян обратился к армянской нации и международному сообществу

Глава правительства Армении Никол Пашинян обратился к народу на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Он также призвал международное сообщество не допустить эскалацию в регионе, сообщает ТАСС.

Пашинян допустил дальнейшее обострение конфликта на линии соприкосновения враждующих войск Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Глава армянского кабмина считает, что подобное развитие событий является угрозой международной безопасности.