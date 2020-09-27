Пашинян обратился к армянской нации и международному сообществу

Глава правительства Армении Никол Пашинян обратился к народу на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Он также призвал международное сообщество не допустить эскалацию в регионе, сообщает ТАСС.

Пашинян допустил дальнейшее обострение конфликта на линии соприкосновения враждующих войск Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Глава армянского кабмина считает, что подобное развитие событий является угрозой международной безопасности.

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«Я призываю Минскую группу ОБСЕ и все международное сообщество сфокусировать внимание на серьезность ситуации. Мы стоим на пороге широкомасштабной войны на Южном Кавказе, что может иметь самые непредсказуемые последствия. Война может выйти за границы региона и иметь более широкие масштабы. Я призываю международное сообщество использовать все рычаги и не допустить вовлечение Турции в конфликт», - заявил Пашинян.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар фактически поддержал азербайджанскую сторону, назвав позицию Армении «самым большим препятствием для достижения мира и стабильности на Кавказе» и призвал ее «немедленно прекратить агрессию» в отношении Азербайджана.

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ФОТО: Скриншот из прямой трансляции в Facebook
ТЕГИ:ВойнаНагорный КарабахАзербайджанАрмения
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